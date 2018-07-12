奇蹟！日本暴雨沖走「馬醫生」 3天後在屋頂上被發現

失蹤3天的「馬醫生」，在屋頂上被發現。（路透）

2018-07-12 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕西日本連日出現破紀錄暴雨，造成平成時代以來最嚴重的水患，死亡人數已達195人，除了民眾以外，許多動物也難逃暴雨滅頂，不過仍傳出好消息，一頭在老人照護中心擔任治療師工作的母馬，在洪水中失蹤3天後，竟被發現在附近的民宅屋頂上，失而復得的主人淚奔與牠重逢。

據《朝日新聞》報導，西日本破紀錄暴雨，讓岡山縣倉敷市真備町出現大規模淹水，洪水瞬間湧入一間老人照護中心，看護與老人緊急撤離，由於時間急迫，眾人來不及救出在鄰近農場放養的動物，一頭名為「Leaf」的迷你馬也在洪水中失蹤。

「Leaf」在老人照護中心裡，擔任入居者的動物治療，「馬療」能讓入居者在騎馬、與馬互動的過程中，為其心靈帶來正面影響，也可按摩髖關節，兼顧身體與心理的復健，在當地頗受歡迎，每逢假日都有民眾來餵食探望。

在洪水中不知去向的「Leaf」，在失蹤3天後，竟被發現躲在附近的民宅屋頂上避難，女主人與愛馬重逢時，激動擁抱，邊流淚邊輕摸牠的頭，「Leaf」也親暱地貼近主人臉龐，女主人表示，本來想說「牠可能游離現場得救了」，抱著一絲希望前往附近山林搜尋無果，而水勢未退的情況下也無法返回中心找，擔心「Leaf」是否已遭逢不測。

照護中心的職員指出:「本來想說沒希望了，應該是很幸運地抵達屋頂上。」欣慰地說：「牠這3天真的很努力呢。」

相關影音