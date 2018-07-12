櫻花妹最愛台灣！ 日本人暑假出國台灣成首選

日本女星長澤雅美日前來台擔任台灣觀光形象代言人，把台灣拍得很有質感。（擷取自觀光局官網）

2018-07-12 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕櫻花妹愛台灣！根據日本旅行行業協會（JATA）公布數據，日本人今年暑假最受歡迎的旅遊地點，台灣擊敗夏威夷、韓國等地，拿下第1名！

JATA公布數據指出，台灣成為今年日本人暑假首選的海外地點，並提到台灣受到日本妹的喜愛，另外適合少數人一起出國也是台灣受歡迎的地方。

美國夏威夷過去一直是日本人最常去的度假勝地，去年排在第1名，不過今年被台灣超車，僅排第2名。JATA指出，夏威夷主要是家族旅遊或夫妻蜜月旅行的好選擇。

第3名為韓國，日本到韓國主要是受到韓劇和美妝品的吸引，主要也是女性為主；第4名至10名則依序為泰國、新加坡、越南、香港、關島、美國（本土）、義大利。

日本國內方面，前5名依序為北海道、沖繩、東京、大阪、九州，名次主要變化不大，僅九州因為大河劇受歡迎，因此從去年的第14名上升至第5名。

越來越多日本雜誌介紹台灣。（圖擷自magazine house官網）