劉霞獲釋隔天 中國「老牌政治犯」秦永敏遭重判13年

2018-07-11 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕在諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞重獲自由的隔天，中國另位知名異議人士、被稱為中國「老牌政治犯」之一的秦永敏，今（11）日被中國法院以顛覆國家政權罪判處有期徒刑13年，剝奪政治權利3年。

綜合媒體報導，今年64歲的秦永敏是「中國民主黨」創黨人之一和「中國人權監察」的創辦人，從1970年至2012年，遭抓捕、拘禁39次，蹲監時間長達23年，是鄧小平時代以來，中國坐牢時間最長的政治犯之一。他在2015年再次被捕，隔年遭檢方以「顛覆國家政權罪」起訴，被當局拘留逾3年後，直到今日才判刑。

中國湖北省武漢市中級人民法院在網站公布一審結果，秦永敏被處13年監禁和剝奪政治權利3年，但未交代詳細案情和判決理由。根據法庭紀錄，這是過去15年來，因該罪名而被判刑的最重案例，比劉曉波的刑期還重，刑滿後，秦將屆滿75歲。

起訴書指出，秦永敏「出於對社會主義制度和共產黨執政地位的不滿，為實現多元化的民主政治，一方面撰寫文章、出版書籍，提出『全民和解、人權至上、良性互動、和平轉型』的政治目標，確定基本方針、過程和戰略考量、策略和方法；一方面組織、策劃、實施了一系列旨在顛覆國家政權的活動」。

秦永敏的律師藺其磊先前表示，秦永敏「拒絕配合法庭」，在5月審訊時保持緘默。另一位律師劉正清則說，「我們一定會上訴」。