瑪莉亞狂掃 福建招牌倒大水淹 、浙江30萬人撤離

颱風瑪莉亞目前已減弱為輕度颱風，仍橫肆中國福建省沿海地區，海岸掀起猛烈長浪，當地路樹、招牌、冷氣機也均被強大風力毀損，令網友直呼「好哩家在」。（圖擷取自臉書）

2018-07-11 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕颱風瑪莉亞目前已減弱為輕度颱風，仍橫肆中國福建、浙江省地區，海岸掀起猛烈長浪，當地路樹、招牌、冷氣機也均被強大風力毀損，影片曝光令網友直呼「好哩家在」。

民眾紛紛將影片分享至臉書上，從中能看見福建沿海因瑪莉亞颱風挾帶猛烈風雨襲來，土色海浪拍打到路面上，就連矗立在道路旁的巨型看板，也被狂風硬生吹倒，街道路樹更是攔腰折斷，還有中國民眾家裡的冷氣室外機，被吹離鐵架上，僅連著管線懸吊在外搖搖欲墜，看起來相當危險，局部地區街道成為汪洋一片。

《新華網》報導，為了避免颱風造成重大災情，浙江交通暫停，公路運輸停班23班，水上交通停線14條路線，溫州機場也暫停起降。此外，當地政府也出動302輛次車輛、1235人次的執法人員，協助防災事務。報導指出，溫州、台州、麗水、寧波、杭州、嘉興、金華共遷移30多萬人避難。

許多網友對此表示，「沒事兒沒事兒」、「厲害你的國」、「肯定會說颱風措施做得到位沒傷亡報告」、「就算有事也河蟹掉了」、「中國喜迎瑪莉亞蒞臨指導」、「颱風瑪莉亞正在福建慈悲大掃除」、「說說笑笑就好，但還是希望不要有任何災情傳出」。

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