祂要我做個好人 杜特蒂向辱神致歉：上帝對不起...

杜特蒂在一場與宗教界人士的餐會上，鄭重向上帝道歉，希望祂會原諒之前那些辱神言論。（歐新社）

2018-07-11 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂近日不顧自己的國民多數信仰天主教，公開痛斥上帝是「蠢蛋」，還嗆聲若有人能夠證明上帝存在，那麼他就立刻辭職，遭菲國天主教會群起圍攻，杜特蒂昨晚在一場與宗教界人士的私人餐會上，鄭重向上帝道歉。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）臉書，今（11日）PO出一段內容杜特蒂與宗教界人士的餐會影片，在這段長達5分15秒的影片中，杜特蒂向他們解釋近日來對於上帝的嘲諷言論；杜特蒂說，他不滿的是某些個人或團體假上帝之名來攻訐正午，他稱這些有心人士所信奉的上帝與自己的上帝不一樣，強調自己的上帝是「善良的」。

杜特蒂向宗教界人士表達歉意：「如果我們的上帝是同一位，那我說聲對不起。就是這樣，上帝，對不起。」杜特蒂補充道，如果「上帝」一詞是民眾對造物主的泛稱，那麼就是「善良的上帝」。

杜特蒂強調：「我只向上帝道歉，而不是其他人。如果我冒犯了上帝，祂會不記前嫌地原諒我，因為我的上帝是寬大的，祂創造了我，要我做好人，而不是去為非做歹。」

菲律賓民調機構日前進行民調，發現民眾對杜特蒂的淨滿意度跌至他就任以來新低，但不知是否與近期杜特蒂多次辱罵上帝有關。