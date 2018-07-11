開嘲諷？川普竟送「火箭人」專輯給金正恩...

川普準備一張附有親筆簽名的專輯要送給金正恩，可惜仍未能實現。（美聯社）

2018-07-11 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普向來以不按牌理出牌為人所知，如今他又有驚人之舉，就是贈送北韓領導人金正恩一張錄有以《火箭人》為歌名的專輯，而「火箭人」正是美朝先前因核武問題關係緊張時，川普公開調侃金正恩的綽號。

美國國務卿龐皮歐近日前往北韓就無核化進行協商，川普自爆，他準備了一張英國歌手艾爾頓強（Elton John）於1972年發行的專輯《Honky Chateau》，還附上親筆簽名要送給金正恩，特別的是，專輯中一首歌曲名為《火箭人》（Rocket Man）。

北韓去年屢屢試射飛彈並進行核武試驗，引發國際關係緊張，美國不斷強調會以軍事行動回應，川普則先後替金正恩取了「小火箭人」（Little rocket man）和「病態小狗」（Sick puppy）等綽號來諷刺他。

龐皮歐雖然帶著專輯飛往北韓，但並沒有機會將專輯送給金正恩，這讓川普有點失望地表示，「他們並沒有把專輯送給他，但總有一天會交到他手上的」，川普還賣關子說，他有準備其它禮物要送給金正恩，「我真的有準備一些好康的要給他，等到送到他手上的那天，你們就知道是什麼了。」