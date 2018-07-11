西日本暴雨釀災 安倍晉三飲酒作樂挨轟

日本首相安倍晉三與一群執政自民黨議員，卻在天災來襲之際舉行宴會、飲酒作樂，引發輿論批評。（圖取自推特）

2018-07-11 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕西日本因連日出現破紀錄暴雨，導致多地災情慘重，至今已有171人死亡，91人下落不明，但日本首相安倍晉三與一群執政自民黨議員，卻在天災來襲之際舉行宴會、飲酒作樂，引發輿論批評。

日本《共同社》報導，在西日本暴雨加劇的5日晚間，安倍晉三與約50位自民黨議員在東京赤坂的眾院議員宿舍舉行宴會，這是每月舉行一次的「赤坂自民亭」聚會，出席者包括出現大量遇難者的廣島區眾議員岸田文雄，以及6日下令執行奧姆真理教麻原彰晃死刑的法務大臣上川陽子。

參與其中的議員、日本官房副長官西村康稔當晚在推特上傳了數張飲酒作樂的照片，包括安倍手持酒杯的畫面，在當天數小時後接到請求派遣自衛隊救災的防衛大臣小野寺五典，也一臉笑容靠攏在安倍身邊，氣氛顯然相當愉快。

報導指出，在這場宴會舉行之際，京都市正指示8萬人以上疏散，而日本氣象廳5日凌晨就已向大阪府北部地震災區等發佈土石流警報，中午也在緊急記者會上呼籲西日本嚴防暴雨。隔日暴雨災情就擴大至西日本多地。

雖然安倍晉三近日已取消訪問歐洲和中東，強調「優先處理暴雨」並到災區岡山縣視察，但專家批評，「長期執政導致（安倍）安於現狀，過於鬆懈」。新聞工作者大谷昭宏也質問，「包括首相在內，為什麼沒有人能指出『應該取消』（這場宴會）？」

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