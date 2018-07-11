17歲少女接受NASA訓練 可能成登陸火星第1人

卡爾森目前正接受NASA訓練，未來將執行2033年的火星任務。（擷取自推特）

2018-07-11 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕小時候被問及「未來志向」時，大家常脫口而出太空人、科學家或總統等答案，直到長大才漸漸發覺困難之處，然而，總有少數人不願放棄，持續朝夢想前行而不與現實妥協。美國一名17歲少女從3歲起就對太空充滿興趣，經過多年的努力，如今成為美國太空總署（NASA）的實習太空人，未來將執行2033年的火星任務，很有可能成為登陸火星的首名人類。

美國路易斯安那州17歲少女卡爾森（Alyssa Carson），從3歲那年被火星相關的動畫迷住後，就此決定了她不平凡的人生，她當時告訴父親，「我想成為太空人，成為其中一名登上火星的人」。從此之後，卡爾森沒忘記過自己立下的誓言，她在7歲時就參加了兒童太空營，12歲時成為世上第一個完成NASA護照計畫的人，接著更成為高等空間學院（Advanced Space Academy）有史以來最年輕的畢業生。

按相關法律規定，卡爾森在18歲前不能申請成為太空人，但憑藉對太空的熱情及優異的成績，卡爾森已獲得NASA的肯定與栽培，現正積極接受微重力及相關水下訓練，為未來執行太空任務打好根基。根據NASA的計畫，時齡32歲的卡爾森將在2033年的火星首次載人任務中登場，若一切順利，屆時會在火星表面進行相關實驗，並尋找火星上的生命跡象。

每當被問及實現夢想的方法，卡爾森總是樂於分享自己的心路歷程，她常舉行公開演說，鼓勵其他年輕人追求自己的人生目標，卡爾森表示，「永遠不要背棄自己的夢想，千萬不要讓任何人從你身上將它奪走」。