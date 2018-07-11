正妹微整後鼻子下巴歪了 強國醫院員工竟嗆：快去跳樓

2018-07-11 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名長髮飄逸、長相清秀的楊姓女子，日前前往廣州一間醫美診所微整形，但術後發現鼻子、下巴歪了，氣得向院方理論，楊女控訴對方員工見事情談不攏，竟嗆她若無法接受就快去「跳樓」，「身心受創」的她還真的跑到屋頂打算輕生，所幸最後被人救下。

綜合媒體報導，楊姓女子上月14日與胞姐各花人民幣6萬（約新台幣27萬6450元）與9萬元（約新台幣41萬4675元），進行隆鼻手術。楊女術後卻驚覺，「鼻子明顯歪的」，詢問院方獲得「這很正常」、術後需要時間恢復的回應，不過拆掉美容膠布後，楊女的鼻子依然歪了，遂求助主刀醫師，「我哭著去找他，他不理我還很兇」。

報導指出，楊女後來照了一張片子，不只「鼻中偏移、右邊鼻炎」，還發現「下巴也明顯歪了」，讓她再度崩潰，但院方僅表示，若對手術有疑慮，半年後可繼續替她整形，直到楊女滿意為止。有了前車之鑑，楊女一聽猶豫不已，「我擔心他們沒把握做得好」。

報導提到，雙方疑因談不攏漸漸產生火氣，醫院的工作人員竟稱，「你從這裡跳下去，但從這裡跳下去會摔死的，你去跳你去跳，我這裡就有一個窗口，你趕緊的，來，你跳，真的可以」。愛美的楊女似經不起對方言語刺激，加上有「毀容」的可能性，便跑去9層樓高建築物的屋頂上意圖跳樓，消防人員獲報迅速趕抵現場，並成功攔截防止悲劇發生。

報導提及，院方劉姓女主任坦承，員工確實有說那些話，將對其祭出應有懲處，並強調執刀的是經驗豐富的院長，該機構也有領取合法牌照，且為正規經營，同時也質疑，院方曾聯繫過楊女，若有問題可以找合格的醫療機構進行鑑定，院方也會配合，「但楊小姐一直沒做這方面的工作」。

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