完成劉曉波遺願！劉霞獲釋離開中國直奔德國

劉霞獲釋離開中國直奔德國，開心的笑了。（美聯）

2018-07-11 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國諾貝爾獎得主劉曉波逝世一週年前夕，遺孀劉霞軟禁獲釋，昨天抵達德國柏林，即被德國政府嚴加保護，重獲自由，為何是選擇直奔德國？據報導，劉霞此行正是為完成劉曉波遺願。

《南德意志報》報導，劉曉波病重去世前不久，在中國的安排下，德、美醫療專家為劉曉波進行會診，據德國專家描述，當時劉曉波用英語向兩位專家明確表達，想要離開中國意願，相比美國，他更偏向於去德國。

《德國之聲》報導，劉霞友人、北京人權人士劉佳表示，包括美國、法國、加拿大和台灣都曾表示願意接納劉曉波和劉霞夫婦，但德國更積極且深度的介入中國人權問題，尤其劉霞案，更是德國總理梅克爾更是在德中高層領導人會晤時，直接點名詢問。

今年5月，梅克爾訪中時，就提到包括劉霞在內的人權個案，而中國總理李克強在會後回應媒體詢時，也表示，願意「就個案進行對話」。

德國政府強力介入，劉曉波夫婦好友、流亡德國的作家廖亦武表示，成了劉霞選擇到德國的一個因素；而中國總理李克強正在德國訪問，釋放劉霞，更是「在聯合德國、歐盟對應與美國的貿易戰方面，也多了一個向歐盟示好的機會」。