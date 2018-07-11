男友因「瑜伽姿勢照」怒提分手 她嘆「男人比女人還小心眼」

女網友所拍下的瑜伽照被男友看到之後，男友懷疑她「有鬼」。（圖擷取自微博）

2018-07-11 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕這樣你可以接受嗎？中國一名年輕女子熱愛瑜伽，不過她所拍下的瑜伽照片被男友看到之後，男友懷疑她「有鬼」，怒批女友做瑜伽時與教練「姿勢有異」，該女向男友百般解釋後仍被分手，不過她的「照片」也意外引起討論。

該女子傳訊息給爆料型微博「分手所所長」，強調自己和男友是遠距離戀愛，不過每週都會見面，平常沒事的話就跟閨蜜一起逛街練瑜伽，但是某天男友不知為何，拿到了她的瑜伽訓練照，便直接開罵「妳這搔首弄姿的，屁股翹那麼高想幹什麼」、「這男的什麼意思？」

針對男友的質疑，女子反駁：「你能別這麼齷齪嗎？這是正常的瑜伽姿勢，那是我教練！」但男友直言：「是教你更多體位姿勢吧，你真讓老子噁心，分手吧，別再聯繫了。」女子也不禁質疑：「我不明白為什麼現在的男的比女生還小心眼。」

許多網友看了她的「瑜伽照」之後都直言：「這個圖片確實過分了啊，有點不理解她為什麼這麼理直氣壯。」、「這樣確實挺容易讓人誤會的。」、「一男一女這姿勢確實不太雅觀，哪個男的心裡都不好受。」、「正規瑜伽館沒有老師這樣壓的。」

但也有網友認為：「給你男友發照片的也不是好貨。」、「直覺是你閨蜜。」、「感覺是拍照的人特意找的角度吧，心機。」、「閨蜜也不是什麼好閨蜜吧，搞不好照片就是她發的呢。」

男友罵：「妳這搔首弄姿的，屁股翹那麼高想幹什麼？」女子則反駁：「你能別這麼齷齪嗎？這是正常的瑜伽姿勢。」（圖擷取自微博）

但許多網友看了她的「瑜伽照」之後都認為的確有哪裡怪怪的。（圖擷取自微博）