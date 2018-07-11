科索沃未來展開幕 台灣女兒郭家佑策展受矚目

由左至右為台灣佈展團隊成員胡鈞媛、林浩翔、侯思妤、郭家佑、蔡思恩、顏敬柏，最右邊2人為路過科索沃來幫忙的背包客。（郭家佑提供）

2018-07-11 01:11

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦報導〕由台灣團隊策劃的2018科索沃未來展（Kosovo NEXT10），6月底在科索沃國家博物館（Kosovo Museum）盛大開幕。博物館館長波司卓凱（Skender Boshtrakaj）表示，這場展覽會是台灣年輕世代給科索沃獨立10週年的最好禮物，藉此可讓更多年輕人關注國家的未來。科索沃文化部副部長巴基加—戴瓦（Burbuqe Bakija-Deva）也表示，期許展後台、科兩國有更多的文化交流機會。

科索沃未來展的展期將至7月22日，策展人、台灣女兒郭家佑告訴本報，這場展覽會受到廣泛關注，開幕當天就有約300人出席，包括波司卓凱、巴基加—戴瓦、科國安全部隊（Kosovo Security Force）、北約組織（NATO）與聯合國人員等。巴基加—戴瓦已通知她和館方9日會晤，商討未來合作方案。

郭家佑在開幕記者會中指出，台灣是第一個承認科索沃的亞洲國家，台灣外交部致函讚許該國人民「深知如何掌握自己國家的未來」，因此在科國獨立10週年舉辦這場展覽，特別有意義。由台灣團隊策劃的科索沃未來展，以科國下一個10年的國家發展為主題，去年9月底和科國國家博物館共同提案，透過舉辦當地青年工作坊與街頭訪問，彙整年輕世代對於國家未來的想像，由台灣設計師林浩翔、野人設計、點點善等合力製成數位互動展品，提供科國民眾前所未有的展覽體驗，也藉此建立台灣印象。

當地共有包括兩家電視台在內的7家媒體報導這場展覽會，連克羅埃西亞都有媒體出席。郭家佑說，展覽中最受矚目的2個展品，是台、科交流許願樹及民主投票牆。交流許願樹是由點點善製作，讓民眾在兩國地圖形狀的樹上懸掛許願葉。民主投票牆則由科國青年列出十大政策改革方向，林浩翔團隊將投票箱與網路連線，讓觀展民眾進行實體與網路投票，選出最重要的政策改革方向。

郭家佑表示，正推動一項新的國民與網路外交法，台灣人也因此受益。她感謝許多台灣民眾的捐助，可以感受到我國人民想要與國際建立關係的決心。