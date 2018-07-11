泰國洞穴少年悉數脫困 主宰全球社群媒體

2018-07-11 00:14

〔中央社〕泰國北部少年足球隊12名隊員和他們的教練從洞穴中脫困，全球民眾為營救任務成功而歡呼。從各地湧入的社群媒體發文內容，也從原本的提供營救建議和祈禱，變成表達欣慰。

路透社報導，「野豬」（Wild Boar）足球隊一行13人6月23日進入泰北睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探險失聯後，他們的命運讓人揪心，全球各地民眾紛紛打開電視、點閱新聞網站、上社群媒體獲取這群人的最新動態。

今天上搜尋引擎谷歌（Google）鍵入「泰國洞穴救援」（Thai cave rescue）這組字串，會顯示3億5900萬筆結果。尤其這群少年上週被英國潛水人員尋獲、救援任務展開以來，這起事件更是進入熱搜高峰。

美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）理事長布魯克斯（Cornell Brooks）說：「奇蹟每天都可能發生，不過這種奇蹟是好幾個時代僅見。」

各國記者在洞穴外頭守候，電視台不斷播出最新消息，諸如英國廣播公司（BBC）和美國國家廣播公司新聞網（NBC News）等網站，相關消息都在最多點閱及收視上名列前茅。

來自洞穴現場的記者和志工臉書直播，也頓時躋身社群媒體新寵。

支持者也用「#泰國洞穴救援」（#Thaicaverescue）、「#野豬隊」（#boarteam）、「#泰國海軍海豹部隊」（#Thainavyseals）、「#為泰國男孩祈禱」（#PrayForThaiBoys）、「#帶野豬隊回家」（#Bringtheboarteambackhome）等標籤，在推特和Instagram傳達祝福、提供建議，並分享來自洞穴裡的少年手寫口信。

皇家泰國海豹突擊隊（Thai Navy SEAL）官方臉書證實13人悉數獲救，今天張貼的這則訊息已獲20萬個贊、被分享約5萬6000次，底下更出現諸如「你們全是英雄！謹代表充滿感激的全世界向你們道謝！」、「謹代表所有的母親謝謝你們」等留言。

推特上面有16萬則推文內容提到「全部12個」（All 12）。

在美國，「全部12個」成為推特最流行話題，反映相關新聞主宰社群媒體的現象，就連對美國總統川普的最高法院大法官提名人選新聞反應，都得靠邊站。