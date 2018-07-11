川普要求長期拘留移民幼童 法官拒絕

2018-07-11 00:14

〔中央社〕美國聯邦法官朱美瑜（Dolly Gee）昨天拒絕依行政部門要求允許長期拘留非法移民幼童，讓總統川普欲透過行政命令停止拆散移民家庭的努力受挫。

針對1997年佛羅雷斯和解案（Flores Settlement）協議規定拘留機構最多只能扣留兒童20天，美國司法部要求修改。不過洛杉磯聯邦地方法院法官朱美瑜以司法部的論點「含糊」和「無法令人信服」為由，予以駁回。

身為中國移民之女的朱美瑜在裁決書中指出：「過去20年來國會不採取任何作為，心懷不軌的行政部門採取的行動造成目前的僵局；被告（司法部）的請求是企圖將前述責任轉移給司法部門的自私作法。」

川普政府要求朱美瑜暫停執行佛羅雷斯和解案的協議，以便讓移民家庭全家拘留在一起。前述和解案協議要求，移民兒童只能被拘留在符合州政府兒童福利執照發放規定要求的設施。

由美國前總統歐巴馬任命為聯邦法官的朱美瑜表示，政府多年來都很清楚，「並沒有可同時收容成人和兒童的設施順利取得州執照」。

不過朱美瑜同意給予川普政府更多時間，讓因為「零容忍」政策而和家長分開的5歲以下移民幼童，能和家人團聚。

朱美瑜做出前述裁決前，政府的委託律師表示，目前被拘留的102名移民幼童中，約有半數可趕在先前所規定的10日團聚期限前，和父母安置在一起。