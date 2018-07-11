上夜班的人注意！ 英美研究：癌症、心臟病、中風機率增加

2018-07-11 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州立大學（WSU）與英國索立大學（University of Surrey）最新研究指出，上夜班的人們因生理時鐘被打亂，提升發生中風、癌症與心臟病的風險，研究發布於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

綜合外媒報導，美國華盛頓州立大學與索立大學科學團隊，招募14名實驗志願者，並將他們每7人1組分為日、夜班，各為期3天的模擬工作實驗，結束後採集他們的血液樣本加以分析，檢驗其中的代謝物，人體內的肝臟、胰臟等器官有獨立的生理時鐘，它們產生的消化代謝物會遵照24小時的代謝循環。

研究團隊發現，夜班人員工作結束時，他們與消化系統有關的代謝物，在24小時的代謝循環中已運行了12個小時，但大腦中的主生物鐘只移動約2小時，索立大大學斯克內（Debra Skene）教授認為，這表明晚上工作會打亂人體的新陳代謝能力。

華盛頓大學主任當根（Hans Van Dongen）指出，夜班人員若長期維持體內生理時鐘不同調的狀況，恐增加患慢性病的風險，可能衍生出乳腺癌、前列腺癌或皮膚癌，由於新陳代謝能力被破壞，中風、心臟病的機率也隨之增加。

參加研究的華盛頓大學嘉德滿地（Shobhan Gaddameedhi）教授指出，「一旦我們了解這些細胞病變得過程，就有可能找出所牽涉其中的基因，並利用這些知識找到使夜班工作者免受癌症威脅的方法」。