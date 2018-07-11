女學生遭校長、老師等18人性侵 連校長兒子也涉案

2018-07-11 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕印度又傳出一起誇張的集體性侵案，1名女學生在學校被3名男同學輪暴後，其中1名性侵犯竟拍下影像逼迫女學生日後要繼續讓他們洩慾，否則要公開影片；女學生後來勇敢向該校校長尋求協助，沒想到校長竟然加入輪暴的行列，另外還有2名老師也加入這個獸行，最後竟然高達18個人加入輪暴的行列；女學生的家屬得知後向當地警方求助，當地警方剛開始疑似想吃案，後來家屬向告上層投訴後警方立刻組成專案小組介入調查，逮捕這名變態的校長、老師和參與性侵的學生共6人，而剩下的12人仍持續追捕中。

綜合外媒報導，這起發生在印度比哈爾邦（Bihar）薩蘭縣（Saran）的一間私立學校，這名9年級的女學生因為父親在監獄服刑，有學生看準她「家裡沒大人」這點，女學生在2017年12月竟被3名男學生在廁所裡輪暴，其中一名男學生甚至拍下輪暴的影像，藉此要脅女同學日後要供他們洩慾，否則就要流出這些不雅影片。

之後這位女學生在7個月間被他們多次性侵，這些男學生還用影片逼迫她與其他人發生性關係；不堪其辱的女同學最後向學校校長求助，哪知這名校長居然要女學生不要報警，之後更加入輪暴女學生的行列，後來又有2名老師一起對她逞獸慾，求助無門的女學生最後被共計18個人輪暴。

後來女學生的父親出獄後，發現女兒竟然遭遇這樣令人髮指的事，而性情大變的女學生疑似不再相信別人，拒絕報警，最後是父親向當地警方報警；不過當地媒體指出，當地警方一開始疑似想吃案，直到女學生家屬一狀告到比哈爾邦的警察總局，警察總局的首長直接命令組成專案小組介入處理，當地警方才趕緊動起來。

這組專案警力隨後逮捕了6名嫌犯，包括校長、2名老師與3名學生，警方也持續追捕其餘12名嫌犯，令人驚訝的是校長兒子竟也是嫌犯之一。

目前女學生已被送到醫院醫治並採取檢體，檢體的分析也已經完成，警方將依此線索持續調查此案。