受困洞穴足球隊13人獲救 泰人要為英格蘭隊加油

2018-07-10 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕受困山洞長達18天的「野豬足球隊」12名球員和25歲教練，今日晚間終於全數獲救，為感謝英國潛水員找到足球隊，有泰國人說要為闖進4強的英格蘭隊加油。

綜合外媒報導，這支少年足球隊6月23日起受困泰國清萊省睡美人洞，直到本月2日才被參與搜救的英國潛水員尋獲。當局自8日起趁著水位下降展開救援行動，接連救出13人，為照顧受困者而在洞穴待了數天的泰國海豹部隊4名隊員，包含1名醫生，也在晚間全部撤離山洞，意味搜救任務終於告終。

救援行動指揮官、清萊省省長納隆薩（Narongsak Osottanakorn）在記者會上說，「我現在可以正式宣布，其他男孩都獲救了，他們的父母正在回家洗澡換衣服，今晚應該可以透過玻璃牆探望孩子」。由於害怕感染，所有家長都被醫療團隊禁止接觸孩子。

這起救援行動引起全球關注，美國總統川普在推特恭賀13人全數獲救；英國首相梅伊也發推特向搜救者致敬；德國總理梅克爾的發言人也對獲救者和救援者感到欽佩。據悉，這支足球隊有不少人是曼徹斯特聯足球俱樂部（Manchester United）的球迷，曼聯晚間也邀請獲救的球員和教練到訪老特拉福球場（Old Trafford）。

據《BBC》指出，一名在清萊醫院關注此事的64歲泰男馬諾普（Manop Suksaard）說，泰國人會在明日凌晨的世足準決賽中支持英格蘭，以感謝英國潛水員找到受困的13人，在救援行動中發揮關鍵作用。

此外，針對先前邀請這支球隊出席15日的世界盃決賽，國際足總（FIFA）晚間表示，考量到13人長期困在黑暗洞穴後所面臨的健康風險，泰國足協已說球員們將無法出席。