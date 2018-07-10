丹麥最大銀行爆發洗錢疑雲 可能扯上北韓與伊朗

2018-07-10 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥最大的銀行丹斯克銀行（Danske Bank）在2017年被揭露在東歐愛沙尼亞的分行涉入洗錢疑雲，丹斯克銀行不但與先前的俄國高層官員詐騙案有關，後續調查還發現，可能還牽扯入北韓與伊朗的軍火交易，丹斯克銀行的洗錢風波不但嚇跑了投資者，還可能被丹麥、愛沙尼亞的執法單位起訴，並被美國經濟制裁。

綜合外媒報導，去年丹麥媒體揭露，丹斯克銀行透過位在愛沙尼亞的分行，將大約39億美金（約新台幣1186億元）的「黑錢」洗白，隨後丹麥與愛沙尼亞的金融監管機關與執法單位都介入調查，不但查出超過70億美元（約新台幣2129億元）在10年間透過愛沙尼亞分行洗錢，其中大部分的黑錢來自俄羅斯與薩爾瓦多，近期更被查出北韓與伊朗之間的軍火交易可能也與丹斯克銀行有關。

丹麥的調查人員在追蹤丹斯克銀行洗錢的流向時，發現其中一條線索指向與2009年北韓與伊朗之間的軍火交易，調查人員懷疑這筆交易是俄羅斯官員與犯罪組織，透過丹斯克銀行洗出來的資金所資助的。

丹麥央行首長羅德（Lars Rohde）表示，若是丹斯克銀行洗白的資金是用於恐怖份子、犯罪組織或流氓國家之間的軍火交易，美國的執法單位可能也會參與調查，「在最糟糕的情況下，丹斯克銀行甚至會被美國經濟制裁。」

而隨著丹斯克銀行的一份帳單資料曝光，有20家在愛沙尼亞分行開戶的企業，被發現與一宗在俄羅斯被揭露的政府高層官員涉及的詐欺案有關；當年揭露的俄羅斯律師馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）事後被捕，最後病死在獄中。

委託馬格尼茨基調查的赫密塔吉基金管理公司（Hermitage Capital）總裁布勞德 （Bill Browder）後來也被俄羅斯驅逐出境，不過之後布勞德鍥而不捨持續調查，他表示，將把新的調查資料提交給丹麥與愛沙尼亞的執法單位。

丹麥當局意識到丹斯克銀行的洗錢醜聞將可能影響國際形象，故全力支持對丹斯克銀行「全面透明」的調查，醜聞爆發後，不但丹麥的金融監管機關首長引咎辭職，丹麥國會還同意增加預算擴大丹麥政府反洗錢單位的規模。

在丹麥當局的施壓下，丹斯克銀行正在進行內部的調查，最快在今年9月就會有初步的報告，不過銀行的投資者更擔心的是丹斯克銀行被美國當局調查，這個憂慮也顯示在哥本哈根的證卷交易所，在過去一年間丹斯克銀行股價的跌幅已達25%。