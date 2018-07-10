用習近平廣告「初中生也能上大學」 中網友：太中肯

近期內中國網路流傳1張KUSO廣告看板，廣告標語為「初中生也能上大學」，標語旁則是中國領導人習近平的肖像。（圖擷取自推特）

2018-07-10 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕近期內中國網路流傳1張KUSO廣告看板，廣告標語為「初中生也能上大學」，標語旁則是中國領導人習近平的肖像，此圖在推特上引起許多中國網友共鳴，諷刺道「這個廣告打得好，真實不虛」。

中國人權工作者「釋道果」在推特帳號上PO出公共場所拍得的廣告圖，從中可見1個舉起右手的習近平，身穿西裝、打紅領帶，做出打招呼的模樣，旁邊的廣告標語則是「初中生也能上大學」，此圖一曝光立刻引發中國網友關注，「釋道果」則認為此廣告相當中肯。

許多中國網友對此回應「下一個廣告是：初中生也能當博士」、「這廣告太有說服力了」、「初中生也能當偉大領袖」、「為啥還沒人潑墨」、「媽蛋敢說豬習沒文化，不想活了哈哈哈」、「今時今日，說真話的廣告不多了」、「這下，小學生能夠上天了」；也有中國網友表示，這幅廣告是經人精心KUSO合成的，原廣告右方為1名女學生。

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