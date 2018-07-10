川普二提保守派大法官 美最高法院立場再右傾

保守派卡瓦尼（見圖）獲川普提名出任大法官。（彭博）

2018-07-10 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日提名哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）為新任大法官人選，引發各界爭論，因為卡瓦諾被視為保守派人士，可能成為影響美國下個世代社會風氣的關鍵角色。

卡瓦諾的立場為「挺槍派」，曾提交52頁報告指「禁止半自動步槍」屬於違憲，在「墮胎」和「同志」議題也偏向保守。此次提名備受關注的原因是，卡瓦諾接替的是預計在7月底退休的81歲大法官甘迺迪（Anthony Kennedy），甘迺迪時常在最高法院的投票中扮演關鍵角色，像是在2015年同婚法案中，他投下決定性的一票，使得同婚合法化。

外界認為，最高法院的立場將隨著甘迺迪退休、卡瓦諾上台後向右傾斜，也由於這是川普在4年任期內提名的第二位大法官，將使得美國最高法院的立場進一步向右傾斜。美國大法官為終身職，僅過世、辭職、自願退休或遭彈劾、定罪方能解除職務，勢必影響美國下個世代的社會風氣。

民主黨參議員桑德斯已經率先發難，批評川普提名卡瓦諾的決定，「如果你是一名相信女性擁有身體自主權的美國人；如果你是一名相信羅訴韋德案的美國人，那你應該對卡瓦諾感到憂心」。羅訴韋德案為美國最高法院於1973年所做出的判例，認定女性墮胎受到憲法保障。

提名將送交參議院進行表決，獲半數以上議員支持便可通過任命，川普所屬的共和黨目前有過半的51席，民主黨47席、無黨籍2席。