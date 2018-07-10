中國釋放劉霞 扣留其弟當人質？

2018-07-10 14:34

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕包括英國BBC及日本多家媒體十日報導，已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，今早已從北京搭機前往德國柏林。劉曉波在去年七月十三日病逝，中國在劉曉波逝世一週年前夕，突然釋放劉霞，可能是為了緩和國際的壓力，但因劉霞的弟弟劉暉並未同行，港媒分析為了中國此舉可能是為了牽制劉霞在外言行。

劉曉波在二○○八年發表「零八憲章」，呼籲中國結束一黨專政，但隨後即被中國當局逮捕，隔年被以煽動顛覆國家政權罪判刑11年，去年六月被診斷罹患肝癌，一個月後病逝。

劉霞雖未被捕但在二○一○年，劉曉波獲得諾貝爾和平獎後，也長期遭到中國當局的軟禁與監視，心理嚴重受創，據傳已罹患憂鬰症和心臟病。劉曉波病逝後，包括台港在內的全球的人權團體一再呼籲中國放人但遭到漠視，本月四日，三位聯合國人權專家發表聲明，對劉霞的健康狀況惡化的情形表示關切，呼籲中國釋放劉霞，讓她自由出國就醫。

中國外交部發言人陸慷則在五日回應，劉霞是中國公民，中國政府會依法保護公民的合法權益。陸慷還強調，「中國政府比任何其他國家的人，更關心中國公民的健康。」對於聯合國人權專家的聲明露出不悅的神色。

可能是受到國際壓力，中國今早突然釋放劉霞。綜合BBC與日媒報導，劉霞友人透露，劉霞今早在北京搭乘芬蘭航空班機出國，但其胞弟劉暉未同行。港媒報導，中國似乎刻意扣留劉霞的弟弟在北京做人質，讓劉霞不能隨意批評北京。