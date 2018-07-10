攸關美國下個世代！川普提名保守派卡瓦諾出任大法官

川普提名卡瓦諾（左）為大法官。（路透）

2018-07-10 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日宣布大法官提名人，由53歲的哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）出任。

綜合外媒報導，卡瓦諾畢業於耶魯大學，曾擔任美國前總統小布希的顧問，將接替於7月底退休的81歲大法官甘迺迪（Anthony Kennedy），這也是川普在不到4年任期內所提名的第2位大法官，由於大法官屬終身職，這項提名將決定美國下一世代的社會風氣。

川普在過程中不改逗趣本色，一直要現場人士猜猜到底是誰雀屏中選，直到最後一刻才公布結果。川普表示，卡瓦諾是一名令人無法挑剔的人選，其資歷相當卓越，證明他能在法律的規範下實行公平正義，大讚他是一名「法官中的法官」，「他是一名優秀的法律人，具有這個時代最敏銳的法律特質。」

卡瓦諾表示，「感謝總統，綜觀這整個過程，我親眼見證到總統對大法官這個職位的看重，過去沒有任何總統願意對一位大法官提名人進行如此廣泛地諮詢和調查。」

備受爭議的是，卡瓦諾被外界視為是一名保守派人士，有鑑於甘迺迪過去在同婚議題上扮演關鍵性一票，卡瓦諾的出任可能讓美國在未來偏向保守。大法官提名將送交參議院表決，需過半議員同意才能通過，目前川普所屬的共和黨有51席，民主黨加無黨籍人士49席。