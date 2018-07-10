日本青森近海規模5.0強震 暫無傷亡傳出

2018-07-10 13:57
日本本州青森縣東北方近海，在台灣時間中午12點55分發生規模5.0地震。（擷取自USGS）
〔即時新聞／綜合報導〕日本本州青森縣東北東方近海，在台灣時間今天中午12點55分發生芮氏規模5.0強震，目前暫無傷亡報告傳出，也未發布海嘯警報。
根據美國地質調查局（USGS）公布的觀測數據，本起地震震央位於北緯41.5度，東經142.0度（41.568°N 142.077°E），震源深度為51.6公里，地震發生至今尚無災情傳出。
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日本本州青森縣東北方近海，在台灣時間中午12點55分發生規模5.0地震。（擷取自USGS）
〔即時新聞／綜合報導〕日本本州青森縣東北東方近海，在台灣時間今天中午12點55分發生芮氏規模5.0強震，目前暫無傷亡報告傳出，也未發布海嘯警報。
根據美國地質調查局（USGS）公布的觀測數據，本起地震震央位於北緯41.5度，東經142.0度（41.568°N 142.077°E），震源深度為51.6公里，地震發生至今尚無災情傳出。