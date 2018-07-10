這群海鷗偷酒喝成「醉雞」 飛行中直接摔地還亂吐

海鷗性喜搶食，是不少海濱遊客的噩夢，此為情境照。（資料照）

2018-07-10 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕西方國家相當常見的海鷗，在濱海鳥類中素有惡名，除了常大膽搶食人類手中的食物外，更以善於偷竊聞名。英國近日就有一群海鷗被發現醉倒海邊，民眾目擊牠們走路跌跌撞撞，渾身散發酒氣還頻頻嘔吐，所幸經有關單位介入救治後，多數海鷗恢復健康，並在數日後被野放回大自然。

綜合英國媒體報導，英國西南部德文郡（Devon）、多塞特郡（Dorset）及索美塞特郡（Somerset）附近海灘，近日出現一群醉倒的海鷗，民眾通報指出，許多海鷗歪扭地掙扎前進，有的甚至倒臥在沙灘上動彈不得，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）巡官趕到現場後確認是酒精中毒事件。

RSPCA巡官丹尼爾（Jo Daniel）表示，這些海鷗食入過量酒精後，出現類似人類喝醉時的症狀，如失去平衡感、迷失方向等，除導致飛行困難外，少數海鷗還出現嚴重的代謝問題，被發現時已當場死亡。丹尼爾說，倖存的海鷗被救到車上時，全身散發著濃濃的酒氣，讓車廂聞起來像極了酒吧。

雖然有部分海鷗在治療後仍不幸死亡，但多數均恢復健康，並於數日後完成野放，當局推測，這群海鷗可能潛入當地釀酒廠或啤酒廠偷喝酒，呼籲上述單位盡速檢查廠房設施是否遭破壞，確保具酒精成分的生產殘渣不致被野生動物接觸食用。

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