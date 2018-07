為受困足球小將盡力 「鋼鐵人」馬斯克赴泰送迷你潛艇

2018-07-10 13:51

〔即時新聞/綜合報導〕有「鋼鐵人」之稱的特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk),日前曾表示要援助受困洞穴的泰國少年足球隊,馬斯克昨已赴泰國,前往洞穴現場查看,並贈送迷你潛艇。

馬斯克昨在推特上表示,他前往泰國少年足球隊受困的「睡美人山洞」,進入救援隊的據點第3穴室查看狀況;他也提到,將旗下公司「SpaceX」研發製造的兒童尺寸迷你潛艇送給救援團隊,以備不時之需。

救援隊至今已成功救出8名少年,不論最後迷你潛艇是否能派上用場,馬斯克的挺力相助仍獲得不少讚賞;目前洞穴裡還剩下4名少年及1名教練,搜救人員預估今晚展開第3波救援行動。

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT