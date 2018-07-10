為受困足球小將盡力 「鋼鐵人」馬斯克赴泰送迷你潛艇

2018-07-10 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕有「鋼鐵人」之稱的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），日前曾表示要援助受困洞穴的泰國少年足球隊，馬斯克昨已赴泰國，前往洞穴現場查看，並贈送迷你潛艇。

馬斯克昨在推特上表示，他前往泰國少年足球隊受困的「睡美人山洞」，進入救援隊的據點第3穴室查看狀況；他也提到，將旗下公司「SpaceX」研發製造的兒童尺寸迷你潛艇送給救援團隊，以備不時之需。

救援隊至今已成功救出8名少年，不論最後迷你潛艇是否能派上用場，馬斯克的挺力相助仍獲得不少讚賞；目前洞穴裡還剩下4名少年及1名教練，搜救人員預估今晚展開第3波救援行動。