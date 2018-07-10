加國男拍賣放6年「古董麥當勞」 eBay卻以這理由下架...

2018-07-10 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大安大略省一名男子，在6年前買了麥當勞卻放著不吃，近日他將這「古董麥當勞」放到eBay網站上拍賣，但沒多久eBay便以「違反食品政策」為由將它下架。

綜合外媒報導，亞歷山大（Dave Alexander）聽聞麥當勞不管放多久都不會壞，他在2012年6月7日買了漢堡和薯條來做實驗，6年來便一直放在他的辦公室裡；期間食物並無太大變化，只有漢堡顏色變深、麵包變硬，薯條看起來就像剛買的一樣。

近日亞歷山大決定出清這份餐點，以台幣約880元的起標價，放在eBay網站上拍賣，截至上週五，這份套餐已被喊高至台幣約4500元。

但eBay認為這份套餐「違反食品政策」，理由是售出食物應須標明食用期限或保存期，沒多久便將它下架；亞歷山大得知後哭笑不得，無奈表示「放了6年還要標有效期限，你一定在開玩笑！」