加國男拍賣放6年「古董麥當勞」 eBay卻以這理由下架...

2018-07-10 12:41

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大安大略省一名男子,在6年前買了麥當勞卻放著不吃,近日他將這「古董麥當勞」放到eBay網站上拍賣,但沒多久eBay便以「違反食品政策」為由將它下架。

綜合外媒報導,亞歷山大(Dave Alexander)聽聞麥當勞不管放多久都不會壞,他在2012年6月7日買了漢堡和薯條來做實驗,6年來便一直放在他的辦公室裡;期間食物並無太大變化,只有漢堡顏色變深、麵包變硬,薯條看起來就像剛買的一樣。

近日亞歷山大決定出清這份餐點,以台幣約880元的起標價,放在eBay網站上拍賣,截至上週五,這份套餐已被喊高至台幣約4500元。

但eBay認為這份套餐「違反食品政策」,理由是售出食物應須標明食用期限或保存期,沒多久便將它下架;亞歷山大得知後哭笑不得,無奈表示「放了6年還要標有效期限,你一定在開玩笑!」

I'm selling my 6 YEAR OLD McDonald's Cheeseburger & Fries! You KNOW you want to buy them! https://t.co/299KSi8ZKV Get your own piece of undying history today!! Originally Purchased June 7, 2012 @cbcasithappens @oneredpaperclip @CTVKitchener @TheEllenShow