一部電影戳破中國現狀！藥價過高民眾苦不堪言

中國不少藥品標價過高，讓民眾叫苦連天。（路透）

2018-07-10 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國民眾近來搶看電影《我不是藥神》，因為裡頭描述了中國部分藥品標價過高的問題，嚴重影響了病患的生存權力，一句台詞「這世上最大的病，是窮病」，直接說出窮人買不起藥的困境，讓不少人心有戚戚焉。

據《新京報》報導，《我不是藥神》的故事原型來自於「陸勇案」，陸勇2002年被檢查出罹患慢性骨髓性白血病，在等待骨髓移植配對時，他必須要服用瑞士諾華製藥廠的昂貴抗癌藥「基利克膜衣錠（學名為伊馬替尼，Imatinib）」續命。

2004年6月，陸勇發現印度有較便宜的仿製藥品出現，隨即改服印度藥並告知病友，也幫大家代購了許多藥品。後來為了方便匯款到印度，陸勇在網路上購買信用卡，但也讓警方注意了他，2013年11月，陸勇在湖南遭到逮捕。

湖南沅江市檢察機關經過調查後，在2014年7月以以妨害信用卡管理和銷售假藥等罪嫌起訴陸勇，到了2015年檢察官又認為陸勇的行為不涉及犯罪，這才向法院撤回告訴。

陸勇的坎坷遭遇，引發不少對於藥價過高和貧窮致病的討論，而他為白血病患者尋藥的行為更被譽為「藥俠」，陸勇對此低調地說，他不是什麼藥俠，只不過是個慢性白血病的患者罷了。

據《自由亞洲電台》報導，中國某大城市的匿名醫藥業者透露，藥價過高的問題，出自於政府在各環節的收費相當誇張，更別提醫院有收取回扣的狀況。1位熟悉醫藥行業的網民則說，專利藥品在全球都是很貴的，不過國家有責任推動醫療保險，讓救命藥品價格不致過高，但中國現在卻背棄了這項重要責任。