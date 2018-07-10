「真人芭比」卸妝想證天然美 卻被網友無情吐槽...

中國網紅「芭比迪麗拉」自稱擁有4分之1俄羅斯血統，臉上誇張大眼、細鼻梁、小嘴和超尖下巴，始終被外界懷疑臉上有動過刀。（圖擷取自微博）

2018-07-10 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅「芭比迪麗拉」自稱擁有4分之1俄羅斯血統，臉上誇張大眼、細鼻梁、小嘴和超尖下巴，始終被外界懷疑臉上有動過刀。最近芭比迪麗拉更大膽在直播上卸妝，想要證明自己的臉超天然，卻被網友諷刺，「沒整容我跟她姓」。

綜合媒體報導，芭比迪麗拉本名為剡迪麗拉，不僅有不自然的面容，還時常穿著華麗的服裝，搭配精心打扮的妝容。芭比迪麗拉曾說，自己有4分之1的俄羅斯血統，所以皮膚白皙，而且因為自己怕痛，就連為微整型的手術都沒有做過。

今年6月某日深夜，芭比迪麗拉挑戰無美顏、無濾鏡卸妝直播，她卸除眼妝，讓眉毛瞬間不見，並且解釋她為何會打扮成芭比的心路歷程。

有中國網友毫不保留批評，「真的覺得她整過」、「整出來的不容反駁」、「整成這樣還素顏」。但也有網友認為，「感覺聲音好好聽，不是那種裝出來的蘿莉音」、「她每一條評論都會回性格好到爆炸，人好性格好的芭比」、「卸了妝也很好看」、「一個女孩敢在直播現場卸妝證明很真實，而且這個女孩素質很好啊，很有禮貌的」。