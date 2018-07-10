小國殺入世界盃4強 BBC揭比利時、克羅埃西亞秘密

比利時力克巴西進4強。（歐新社）

2018-07-10 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃4強賽明天凌晨開踢，晉級4強的比利時和克羅埃西亞受到關注，英國《BBC》解釋，兩隊之所以引人注目，是因為他們以小博大，因為國家小，打敗世界上的足球大國，成績尤其令人矚目。

報導指出，若比利時贏得冠軍，國土面積僅3萬平方公里的比利時，可能會成為國土面積最小的世界盃得主；若人口僅410萬的克羅埃西亞奪冠，也將成為自1950年後人口最少的世界盃冠軍。

過去一般認為，大國在體育界有優勢，擁有更多的體育天才，且過世足賽冠軍除了烏拉圭屬於小國之外，幾乎全被大國所囊括，如今比利時和克羅埃西亞似乎很可能打破這個規矩。雖然小國仍有運動天才，例如牙買加的跑者波特爾（Usain Bolt），但足球和一般運動有所不同，屬於團隊體育項目，取勝需要大家共同努力，因此難度更大。

報導也分析為何2國的足球實力堅強，比利時是富有國家，且肯在體育上投資，比利時在2010年就有17000個足球俱樂部，大約有135萬名會員，佔到人口的10%；克羅埃西亞的足球隊員就有12萬人，佔其人口的3%。這一比例比巴西還要高。這可能是2支小國球隊取得如此佳績的一個更重要的原因。