砸10億追網紅 他把老爸公司搞垮、女友還跟洋男跑了

張姓富二代涉嫌詐騙王姓被害人投資款人民幣1.7億元。（擷取自微博）

2018-07-10 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江29歲張姓男子是一名房地產大亨的獨子，他迷戀一名小模網紅多年，豪砸數億人民幣（逾新台幣10億元）就為搏紅顏一笑，但豪奢的生活導致他入不敷出，最終只好挺而走險，設局詐騙富二代好友，如今不僅面臨牢獄之災，也拖垮了父親的公司，就連女友都疑似愛上外國男子，不少民眾聞訊均感到唏噓不已。

綜合中國媒體報導，張姓男子家境富裕，平時生活豪奢、出手闊綽，2年前認識一名網紅主播後更是變本加厲，交往期間為搏女友歡心，常出手豪贈新台幣百萬至千萬等級的名表、名車，還有上億元豪宅，2人還常常跑到國外旅遊、賭博，作風可說相當高調。

然而，即便張男身為富二代，豪奢的生活仍帶給他相當大的經濟壓力，嚴重入不敷出的情況下，債務黑洞越滾越大，張男最終鋌而走險，找上從線上遊戲認識的王姓富二代好友，提議合資開設二手跑車公司。由於對方素知張男作風豪闊，聞言後不疑有他一口答應，沒想到這竟是一場低級騙局。

司法機構指控，張姓男子涉嫌在2016年4月至2017年6月間，以共同投資經營二手車業務為名，騙取被害人王姓男子投資款人民幣1.7億餘元（約新台幣7.9億元）。張男坦承，得手大批款項後只想著要補洞，於是便把騙來的錢拿去賭場豪賭，希望一把翻本，最終卻輸得精光。面對如此高額款項，張男父親就連賣了公司都無法足額償還。

消息傳出後，有網友開始肉搜其網紅女友，發現她是一名三線小模，名下有不符收入的名車、豪宅。在張男出事後短短數月，這名網紅便與一名外國男子過從甚密，身分被起底後還堅稱自己「也是受害者」，不少網友看了不免為張姓富二代掬了把同情淚。