野火燒不毀愛情... 他在灰燼中尋回婚戒再度求婚

美國夫妻伊舒與蘿拉（Ishu and Laura）的家園被加州野火燒毀，伊舒在灰燼中發現蘿拉的婚戒，二話不說單膝下跪，捧起婚戒向蘿拉再次求婚。（圖擷自SBCFireInfo推特）

2018-07-10 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕真愛！美國加州遭野火肆虐，同居3年、才剛結婚8個月的夫妻伊舒與蘿拉（Ishu and Laura），在聖塔芭芭拉的住家全被燒毀，倉皇逃出後兩人又回到成為灰燼的家園，赫然在廢墟中發現蘿拉的婚戒，伊舒二話不說單膝下跪，捧起婚戒向蘿拉再次求婚，因為她是伊舒心中最美麗的女人。

據《BBC》報導，火災前的6日晚間，夫妻倆在臥室正準備睡覺，蘿拉習慣性地把Tiffany婚戒取下，沒想到野火迅速延燒到附近，夫妻只有幾分鐘的時間逃生，因為兩人還要帶著伊舒的12歲、14歲女兒，以及3隻狗和1隻貓咪。

伊舒與蘿拉8日回到被燒得全毀的家園，試圖找回蘿拉的婚戒，當伊舒在灰燼中看到戒指，馬上決定要再向妻子求婚，因為只要能看到她的笑容，他什麼都願意做，而蘿拉也不假思索地同意這次求婚。

聖塔芭芭拉發言人埃利亞松（Mike Eliason）在現場拍下了求婚照片，並放上推特分享，立刻得到Tiffany相關珠寶商的回應，希望能夠幫忙修復婚戒。