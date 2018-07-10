偉大的中國夢？ 中國Nike貼出「2033稱霸足壇」廣告

Nike在中國微博貼出廣告「全憑我敢」，幻想中國足球在2033年稱霸全球足壇。（圖擷取自微博）

2018-07-10 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國雖擁有龐大人口，但中國國家足球隊卻一直難以在世界杯賽場上有所表現，除了2002年踢進世界盃外，一直都未能如願進入會內賽，不過美國運動名牌Nike在中國微博貼出全新廣告「全憑我敢」 ，幻想中國足球在2033年稱霸全球足壇。

這段廣告一開頭，一位身著7號球衣、背影貌似C羅的球員正在操刀自由球，在踢進之後，轉過身來其實是一名中國球員，而中國足球在2033年發展躍升為全球之冠，在世界杯抽籤時，英格蘭球迷看到和中國同組，立刻流下眼淚，宛如提前宣告淘汰，報紙上更寫著「英格蘭在死亡之組哭泣」；英超（英格蘭足球超级聯賽）勁旅曼城隊選入4名中國球員，一旁的球團人士交頭接耳說：「新規定，一支歐洲球隊只能簽下3名中國球員。」中超（中國足球協會超級聯賽）球隊更成為了德國小孩打電動時的必選隊伍。

這段「全憑我敢」的廣告內容引發中國網友討論，多數中國網友都紛紛吐槽：「能這麼吹中國足球的你耐克（耐吉）是第一個。」、「夢裡什麼都有～」、「領袖說的中國夢？」、「開場背影以為是C羅，結果回頭的一瞬間好尷尬啊～」、「這個應該叫“全靠我編”。」

不過也有網友認為：「評論怎麼回事？連理想都不敢有了嗎？」、「請讓那些真正想踢球的人抓住夢想。」、「夢想還是要有的。孫子，哪天實現了，記得燒給爺爺知道。」