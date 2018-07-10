比侏羅紀還要早！阿根廷挖出2億年前巨型恐龍遺骸

阿根廷出土2億年前巨型恐龍遺骸。（法新社）

2018-07-10 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕真的有巨型恐龍，昨天科學家在阿根廷西部的Balde de Leyes遺址，出土一具巨型恐龍遺骸，其生長年代約在至今2.5億~2億年前。

綜合媒體報導，根據研究人員初判，昨天被挖到的恐龍遺骸，包括頸部、尾部、前腿和後腿骨的部分骨骼化石，大約是三疊紀時期恐龍，即至今約2.5億~2億年前，而最可能是在約三疊紀晚期的約2.05億年前，按其骸骨推斷，這是一具青少年時期的恐龍，若是完全長大，可能可以長到約8~10公尺、重約10噸，相當約2~3隻非洲大象。

據研究人員指出，這巨型恐龍是四足、草食性動物，在這巨型恐龍遺骸被發現之前，科學家一直認為，最巨型的恐龍可能是在侏羅紀時期（約2億~1.45億年前），但如今發現，巨型動物的存在時期，可能可以推進三疊紀時期（2.5億~2億年前）。

發現巨型恐龍遺骸地點，是在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯以西1,100公里（680英里）的聖胡安省的Balde de Leyes古生物遺址，這遺址佔地數千公頃，根據研究，這遺址大約是在三疊紀時期結束時，是一個大草原，於2001年發現，並從2014年以來陸續發現古生物遺骸。

在這巨型恐龍遺骸被發現之前，科學家一直認為，最巨型的恐龍可能是在侏羅紀時期（約1.45~2億年前），但如今發現，巨型動物的存在時期，可能可以推進三疊紀（2~2.5億年前）。

阿根廷出土2億年前巨型恐龍遺骸。（法新社）

阿根廷出土2億年前巨型恐龍遺骸。（法新社）