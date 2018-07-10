洋腸又來台獵豔！ 臨去時還囂張嗆「台女又醜又無聊」

大衛專門在亞洲國家「把妹」。（圖擷自YouTube）

2018-07-10 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕專門在亞洲國家「把妹」的美國籍男子大衛（David Bond），常將征戰各國「獵妹」的過程剪輯成一段影片。上月他再度回到台灣，與徒弟探索家‧尼克（Explorer Nick）聯手出擊，兩人此行收穫滿滿，大衛還囂張直言「受不了台女又醜又無聊」，再次引發爭議。

大衛經常在亞洲各國把妹，2014年曾在香港掀起「洋腸事變」，此事令他一夕爆紅，在亞洲國家惡名昭彰，除了曾登上泰國媒體，也曾在日本、韓國、台灣等地都掀起爭議。

大衛上月和徒弟尼克回到台灣「獵豔」，影片也被放上個人YouTube上，兩人戴上墨鏡、口罩喬裝，短短幾天收穫滿滿，讓尼克大讚「台灣女生真的很容易！」大衛則嗆台女「又醜又無聊」，開心能趕快走，還發願下一站香港、中國能有更好收獲。影片中還剪入不少大衛登上台灣新聞的畫面，頗有反嗆意味。

尼克日前也曾來台灣把妹，甚至還架設了名為「台灣女生很容易」（taiwangirlseasy.com）的網站，行徑同樣相當囂張，影片中剪接不少和台女聊天的畫面，網友抨擊他「非常不尊重女性」，也有被拍女性跳出來喊冤，稱根本是被尼克亂拍就放上影片。

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大衛此行造型較為低調。（圖擷自YouTube）