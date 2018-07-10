泰洞穴尚困5人健康良好 盼今天全數救出

泰國總理帕拉育（左）抵達洞穴現場為救援人員加油打氣。（歐新社）

2018-07-10 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕泰國當局9日展開第2回合營救受困泰北睡美人洞少年足球隊員的行動，成功再救出4人，目前已有8人脫困，仍有4名球員和教練等待救援，泰國軍方表示，今天會設法把5人全部救出。

綜合外媒報導，救援任務總指揮官納榮薩（Narongsak Osatanakorn）表示，昨天的第2回合營救花了約9小時，比前一天的救援行動快了2小時，救出的4人健康狀況良好。

納隆薩表示，目前還困在洞內的5人健康狀況良好，但救難人員需要休息，因此下一波救援需要20個小時後才可再展開，約在今天傍晚才可進行。至於是否能在今天就將5人全部救出，納隆薩表示難以保證在今天就全數救出，強調安全第一最重要，並暗示可能尚需2天才可救出所有被困者。

泰國總理帕拉育9日抵達洞穴現場為救援人員加油打氣，並和國際潛水專家、救援人員、志工交談。帕拉育也告訴在場者，「希望所有人將這次的經驗記取成教訓」。

針對首批救出的少年，泰國內政部長阿努彭（Anupong Paojinda）透露，4人仍在曼谷醫院進行檢查，基於可能感染的風險，他們仍無法與至親親密接觸，家屬只能透過玻璃隔牆看著他們。