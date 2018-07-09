戰火痛失雙腿及婚姻 結識白衣天使扭轉命運

戰火讓軍人大衛（David Birrell）失去雙腿，身受重傷的大衛在醫院結識了護士馬莉（Mary Parkinson），並於今年秋天完成婚禮。（圖擷取自David Birrel臉書）

2018-07-09 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕戰火無情讓軍人大衛（David Birrell）失去雙腿，在痛苦的治療期間也讓他斷送第一段婚姻和家庭。不過天無絕人之路，前妻的背離卻將他推往幸福的道路，身受重傷的大衛在醫院結識了護士馬莉（Mary Parkinson），促使他們走入彼此的生命，並於今年秋天完成婚禮。

綜合外電報導，2010年大衛在第三次值勤被派遣到了阿富汗，尋找隱藏爆炸裝置時，不幸遭塔利班彈藥攻擊。當他在醫院清醒時已失去左腿，幾天後，大衛被轉送伯明罕的醫院，進行右腿的手術，醫師從他的左手臂取出一根動脈和皮膚移植到右腿，但術後右腿仍反覆感染，最終轉往愛丁堡皇家醫院認識了護士馬莉。同年10月，醫生評估截斷大衛的右腿，但這導致更多的併發症產生，包括感染和大出血。

大衛在住院過程中，有些護士拒絕與他交談，但馬莉卻樂於關心病人，讓他可以維持自己有「身為人」的自尊。特別的是大衛是馬莉照顧的第一個士兵，她也從大衛身上看到了前所未見的苦難。在這康復的過程中，大衛悄悄地結束了第一段婚姻，但馬莉當下並不知情。多年來縱使已康復出院，大衛也一直惦記這位曾帶給他溫暖的護士。

出院後，大衛轉換了人生跑道想成為第一位參加世界著名「利曼24小時耐力賽」的雙腿截肢者。「利曼24小時耐力賽」是跑車耐力競賽，參賽者需在24小時完成在賽道上轉300多圈挑戰，這對行動不便的大衛來說是一大考驗。2014年9月，因緣際會下，大衛和英國哈利王子一起談論賽事，當時哈利雙腳跪地和大衛聊天，而這張照片在網路上大量被轉載，馬莉剛好也是按讚者之一，大衛也趁著這個機會與馬莉重燃交集。

近期，大衛正與廠商開會，希望在2022年能夠實現他的目標「利曼24小時耐力賽」，不過在這之前，他與馬莉會先步入婚禮。