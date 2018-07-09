菲律賓修憲讓總統再做8年？杜特蒂：修過就下台

2018-07-09 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓修憲委員會今天（9日）下午將「菲律賓聯邦憲法草案」送入馬拉坎南宮。外界揣測，透過修憲後的新制度，現任總統杜特蒂可將任期延長8年。但杜特蒂強調，絕對不會透過新憲法尋求連任，「一旦憲法草案開始實施，我的任期就結束。」

綜合媒體報導，修憲委員會主席、前菲律賓最高法院院長普諾（Reynato Puno）今天將107頁的聯邦憲法草案送交杜特蒂。普諾表示，草案內容將讓菲律賓從中央集權制改為聯邦制，依照種族、文化、語言、認同等因素將菲律賓劃為18個「不可解體」的聯邦行政區，並由聯邦政府統籌。

未來聯邦政府由總統、副總統領導，沒有總理，所有民選官員任期都是4年，得連任一次。在過渡期間，將由總統擔任過渡委員會主席，與10名委員制定並執行過渡計畫，讓政體能順利轉換。

依照菲律賓現行制度，總統任期6年、不得連任。杜特蒂的任期到2022年，有批評人士質疑，新制度將讓杜特蒂「再選一次」，並可望一口氣再連任8年。

但杜特蒂本人強調，自己決不會透過新憲法尋求連任，他今天透過發言人表示「這是為了消除疑慮，而且我很累，隨時準備交給別人來做。」。

「一旦憲法草案開始實施，我的任期就結束。」杜特蒂先前在演講時就曾提到，如果聯邦憲法草案通過，他不排除在明年就提早卸任，讓民眾根據新憲法選出總統。