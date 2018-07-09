泰國受困足球隊幸運獲救 彩券迷瘋關鍵數字下注

泰國足球隊奇蹟生還且陸續被救出，民眾認為這是幸運的象徵，紛紛用關鍵數字購買彩券。圖為示意圖。（彭博）

2018-07-09 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕泰國為佛教國家，也是大多數國民的信仰，此次少年足球隊遭困泰北睡美人洞，也動員宗教力量祈禱他們平安歸來；當地高僧古巴汶春（Kruba Boonchum Yannasangwalo）的預測靈驗，近日少年們果真陸續被救出。當地也出現一個奇特現象，民眾深信足球隊奇蹟獲救帶來好運，紛紛將這幾日的關鍵數字串在一起去買彩券。

綜合外媒報導，泰國足球隊失蹤第4天時，清邁一家餐廳老闆娘在網路上PO文，表示有「女靈體」託夢，如果不請得道高人做法，就不會讓男孩們平安回家。事件被網友廣傳後，在宗教信仰十分濃厚的泰國「寧可信其有、不可信其無」，果然立刻請來54歲高僧古巴汶春到洞口；當時古巴汶春就說，他感應到孩子們跟教練都還活著。

隔天，古巴汶春重返睡美人洞，更精準指出海豹部隊已經越來越接近孩子們了，果然在他預測後不久，海豹部隊就宣布發現足球隊，且無人受傷。

目前足球隊隊員及教練都已陸續被救出，並送往當地醫院檢查，好消息一傳出民眾也十分振奮，對古巴汶春感應準確無誤嘖嘖稱奇，另外還颳起了「彩券風」，民眾認為足球隊奇蹟生還是十分幸運的一件事，便用關鍵數字如13（教練加上12名足球隊員）、23（足球隊進入洞穴探險當天）、38（海豹部隊成員數）等等，紛紛於醫院前購買「幸運彩卷」。