酒廠泡水、原料報廢 日本名酒「獺祭」停產損失15億

日本國宴名酒獺祭因豪雨損毀酒廠，陷入停產困境。（圖擷自獺祭官網）

2018-07-10 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本因為豪雨成災，經濟損失慘重，日本國宴名酒「獺祭」也因為廠房泡在水中，導致原料米報銷，生產完畢的酒也因為斷電陷入保存困難，宣布停產2個月，粗估損失金額高達15億日元（約新台幣4.1億元）。

綜合日媒報導，「獺祭」位於山口縣岩國市的製酒總部「旭酒造」工廠，因為受到洪水灌沖、停電等因素，導致原料米因為泡泥水而報銷，估計這些報廢原料本應能夠製作60萬瓶清酒；已製作完畢的30萬瓶酒也因為缺電調節溫度，陷入保存困難，而「獺祭」酒質最注重的就是溫度控管，恐怕生程完畢的清酒將因為品質關係而全數被銷毀。

「獺祭」在推特上表示，產品生產因大雨陷入困難，目前網路訂單功能已關閉，民眾有需要可以向仍有存貨的通路購買。雖然受到暴雨侵襲，但社員全都平安，後續發展將立刻通知民眾，最後感謝消費者的理解。

「獺祭」名揚四海，日本首相安倍晉三也拿來贈送各國元首，如今陷入停產，樂觀估計也需要2個月後才能復工，造成網路售價飆升，日本二手交易平台「Mercari」，1瓶1.8升獺祭50純米大吟醸原本售價為3078日圓（約新台幣847元），已經漲到6瓶3萬3999日圓（約新台幣9335元），平均單價漲了1.8倍；在亞馬遜網站上則飆出了單瓶1萬5000日元（約新台幣4338元）的高價。

「獺祭」使用頂級造酒米「山田錦」為原料，是日本酒中最高規格的「純米大吟釀」，山田錦是稻米的品種之一，被稱為「酒米之王」。

光是入門款的獺祭50，生產過程中就要精磨掉50%的山田錦米粒，只留下米芯的部分低溫發酵，精釀而成。

【お知らせ】

この度の大雨により被害を受けた方へお見舞い申し上げます。

旭酒造株式会社でも、山口県岩国市の本社・酒蔵に浸水と停電による被害を受けました。

社員全員の無事を確認しております。ご心配の声を頂き心より感謝申し上げます。

今後の状況は確認次第追ってお知らせ致します。 — Asahi Shuzo （@DassaiSake） 2018年7月7日

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