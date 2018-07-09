眼見霸凌者變成教育家 當年想輕生的男孩只要他這樣做

2018-07-09 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕過去的霸凌者，長大後成為校監，專管防止霸凌？美國一名校監在學校的董事會議中被指控當年就學期間「嚴重霸凌」同學，受害學生一度意圖輕生；雖然該校監否認，但隨著目擊者紛紛出面佐證，消息曝光後，學校家長發起聯署要求校監離職，最後這名校監只能匆匆宣布辭職。

綜合外媒報導，霸凌受害者格雷‧巴雷特（Greg Barrett）已經結婚生子，並也擁有自己的生意，但是過去的霸凌陰影一直困擾著他；格雷特近期在母校的一場例行學校董事會上控訴，30年前他在學校曾遭受嚴重的霸凌，他控訴「我被霸凌了，令人難以想像的欺負。」

格雷現在的姓氏「巴雷特」是他從母姓後才改姓，他原先姓蓋伊（Gay，意同「同性戀」），這也成為他被取笑與霸凌的原因；他不只被同學欺負，甚至老師、教練也加入霸凌；他回憶道：「有天吃午餐的時候，他被一群學生拖去廁所，頭被他們塞到小便池裡。」格雷還記得，他當時身體蜷曲在地，被他們施暴，臉還沾滿尿液。

當這些霸凌者終於結束施暴後，格雷洗乾淨臉，馬上直奔校長室求助，沒想到校長竟然只是安慰他說「這些小孩不會一直都是這樣」，並把他送回家；格雷特回到家後，覺得沒有人可以幫助他，孤立無援，感到絕望的格雷特竟到父親房間拿出手槍意圖輕生。

最後，他指控目前在母校董事會擔任校監的蘭斯‧哈特（Lance Hindt）就是那名惡劣霸凌者，雖然蘭斯‧哈特當時不可至否，甚至笑出聲，但隨著這段控訴的影片曝光，排山倒海的指責逼得蘭斯只好發聲明否認。

蘭斯在聲明中否認霸凌指控，他指出：「身為一位校監，我的職責是為學生的環境與身心創造一個安全的就學場所；但是當有人對我的性格與聲譽發出指控，我感到非常失望，因為這不是真的，我根本不記得這個人。」蘭斯強調：「我並不是說這個霸凌事件是假的，我是說這個霸凌者不是我。」

但影片的曝光引起社會的軒然大波，格雷不但獲得來自各地的聲援與支持，也有過去的老同學出面指控蘭斯就是那名霸凌者，有位過去參與霸凌的同學出面向格雷致歉，並指稱蘭斯是名騙子；甚至還有一名已經成為聯邦法官的老同學出面聲援格雷，並稱若格雷要控告蘭斯的話，他願意出庭作證。

雖然學校董事會發聲明支持蘭斯，但是該學校的家長群起激憤，有1000多名家長發起聯署，要求蘭斯辭去校監的工作；隨著排山倒海的抨擊，蘭斯還被挖出以前還曾將人打成重傷，最後蘭斯對學校的職員發出一篇致歉的公開信，稱「我承認我不是一個完美的人，年輕的時候我做了蠢事，但是我已經從過去的錯誤中成長」，並宣布將於2019年辭去校監的職務。

格雷事後接受媒體訪問後，他說：「我認為我應該挺身而出，讓蘭斯重視學校的霸凌問題，我希望他們能制定對策，能夠懲罰這些惡霸；但令我驚訝的是，這樣的一個高知識份子卻無法對過去的錯道歉。」格雷強調：「我並不希望他因此失去工作，我只希望得到他的道歉。」

但格雷坦承「霸凌的回憶是一個瘡疤，這件事永遠不會消失，直到我離世之前都不會消失」，「我只希望講出自己的故事後，能引起大家對霸凌的重視，並挽救一些人的性命。」

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