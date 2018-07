「法國蜘蛛人」挑戰攀爬香港四季酒店外牆 難得爬到滿手是血

2018-07-09 22:18

〔即時新聞/綜合報導〕有「法國蜘蛛人」之稱的55歲法國男子羅伯特(Alain Robert),與電影公司合作,為了宣傳巨石強森的新電影《摩天大樓》,7日挑戰攀爬香港四季酒店,沒想到雖然安全裝置都穿戴齊了,羅伯特在攀爬途中還是一度雙手血流不止。

綜合媒體報導,「法國蜘蛛人」羅伯特最近與電影公司合作,攀爬香港知名地標四季酒店,以宣傳巨石強森的新片《摩天大樓》,這次的攀爬也是一向標榜徒手攀爬的羅伯特,難得身穿安全護具攀爬。不過儘管這次有穿戴護具,仍然罕見地讓羅伯特爬到雙手血流不止,必須在手上鋪灑滑石粉止血。

羅伯特於2008年第1次攀爬香港四季酒店,當時花了約1小時才爬完,而且由於未事先申請,羅伯特當時爬完之後馬上就被守候已久的員警帶走。這次雖然天候不佳,攀爬的時候正下著毛毛雨,而且由於四季酒店外牆本來就比較銳利,羅伯特在開始攀爬不久,手指就被外牆割傷,需要靠滑石粉止血,但羅伯特還是突破自我紀錄,僅花費33分鐘就成功登頂。

「法國蜘蛛人」羅伯特至今已經攀爬過全球超過100座知名建築,包括世界第1高樓杜拜哈里發塔、台北101、紐約帝國大廈等等,是世界紀錄「徒手攀爬最多建築物」的保持人。而本次羅伯特攀爬的四季酒店共有45層樓、高度大約為165公尺,雖然在高度上難度普通,但羅伯特事後也表示,這次由於天候與外牆材質較銳利,攀爬難度仍然不低。

VIDEO: French daredevil Alain Robert climbs the Four Seasons hotel in Hong Kong to help promote Dwayne 'the Rock' Johnson's latest film pic.twitter.com/nKfcVclUgv