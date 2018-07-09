印度專家治「樹盲症」 護樹團體齊救德里萬棵樹

綠色行動主義者肯納（Khanna）提倡兒童環境教育，更推動淨化空氣權。（法新社）

2018-07-09 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕過去幾年「綠色行動主義者」肯納（Khanna）在印度德里治療人們的「樹盲症」，他表示，這種症狀在城市較於嚴重，因為人們不了解自然與人共存之道而破壞環境。近年，肯納和以公民為主導的護樹團體成功地阻止了該市超過1萬6000棵樹免於砍伐。

據《BBC》指出，印度德里是世界污染最嚴重的城市之一，空氣品質經常達到危險水平，即使德里大部分的地區仍有大量綠色植物，但隨著國家開發也逐漸耗盡。然而，印度政府在2016年7月批准了在7個德里社區砍約1萬1000棵樹木，消息直到2018年6月才公開。

一夜之間，許多公民團體開始在WhatsApp等社交媒體軟體號召抗議，鼓勵超過1000人以各種方式表達訴求。這些活動包括靜坐、爬樹、燭光守夜、樹木種植以及全天巡邏以保對樹木不被破壞。抗議者薩克拉尼（Juhi Saklani）表示，我們喜歡樹木，並重視樹木與污染的連結，令人失望的是印度幼樹的存活率非常低。

由於抗議活動得到廣大回響，印度聯邦政府做出讓步，且承諾為每棵樹做「補償性植樹造林」；肯納批評，政府的計劃侵犯了公民的淨化空氣權。迫於壓力下政府在6月28日宣布，重建德里的過程中將不再砍伐樹木，同時也意味著總計1萬6000棵樹免於砍伐。

目前，這些環團仍致力於提倡護樹意識，特別是是兒童的環境教育，希望能讓德里的汙染降至最低。