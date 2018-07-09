號稱準確率9成！ 史丹佛研發「AI同性戀雷達」

美國史丹佛大學心理學專家宣稱開發出一款可以辨識同志的AI人工智慧系統。（圖擷自衛報）

2018-07-09 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕現在人工智慧科技相當發達，不少企業都投入開發。美國史丹佛大學心理學專家最近更宣稱開發出一套名為「AI同性戀雷達」（AI Gaydar）的人工智慧，號稱可以直接用人臉辨識看出一個人是否是同志。

綜合報導指出，史丹佛大學助理教授柯辛基（Michael Kosinki）與團隊分析了交友網站上3.5萬多張照片，並透過機器學習技術研發出一套「AI同性戀雷達」演算法。該AI號稱只要有清楚的正面、側面照，就能夠分出這個人是不是同性戀，用在男生身上準確度高達91%，在女生照片上準確度也有81%。

柯辛基表示，他的研究結果與「產前激素性取向理論（prenatal hormone theory of sexual orientation）」一致，該理論認為一個人是異性戀還是同性戀，與胎兒時期在子宮內接觸的雄性激素有關。而柯辛基的研究結果則認為，同性戀似乎有一種固定的面部發展模式，因此其實可以從一個人臉部觀察出其性向。

這樣可以辨識性向的AI已經引來相當大的回響，雖有不少LGBT族群擔心該技術會被伊斯蘭國家用來迫害人民。但同時也有大量受到性向困擾的人將自拍照傳給史丹佛大學，希望AI能幫他們釐清自己的性向。