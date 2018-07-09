超萌！澳洲罕見物種東袋鼬 半世紀以來首次野外繁殖

已在澳洲大陸消失的罕見有袋動物「東袋鼬」，從外島塔斯馬尼亞州引進後，成功在澳洲本土繁衍。（法新社）

2018-07-09 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲珍稀有袋動物「東袋鼬」，過去曾在東海岸生存，但後來被狐狸獵殺和疾病侵襲，已在澳洲大陸消失。新南威爾斯州動物學家今年初從塔斯馬尼亞州（澳洲離島）引進東袋鼬後，今（9日）傳出喜訊，那就是澳洲本土半世紀以來首次有東袋鼬繁衍！

據《BBC》報導，東袋鼬是長得像家貓般大小的毛茸茸動物，主要以昆蟲為食，澳洲大陸在1960年代之前經常可見到牠們的身影。今年3月，大約有20隻東袋鼬被野放到國家公園內，並以GPS和動作捕捉攝影機持續追蹤。

目前有3隻母東袋鼬的袋子裡都裝著小寶寶，剛出生的牠們如同豆子般大小，會在媽媽的袋子裡住上3個月才會離開。負責引進東袋鼬的波特里國家公園（Booderee National Park）職員德克斯特（Nick Dexter）說，東袋鼬野外繁殖是重要的一步。

澳洲國立大學研究人員羅賓遜（Natasha Robinson）說， 現在已經證明，東袋鼬在當地可以找到食物和棲息地，動物學家們也有提高東袋鼬存活率的能力。