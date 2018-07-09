法鬥搭飛機舌頭突然變紫 機組人員這樣做被讚爆

事主事後寫信感謝航空公司，並放上機組人員跟法鬥開心的合照。（圖擷自臉書）

2018-07-09 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對夫妻攜帶寵物法國鬥犬日前搭捷藍航空（Jetblue）飛機，因缺氧差點一命嗚呼，所幸機組人員立刻準備氧氣罩與冰袋，順利安撫、並拯救了法鬥的小命，讓這對夫妻感激不已，應變得宜的處理方式也讓網友佩服不已。

綜合外媒報導，不少人搭飛機時，因為機艙壓力、密閉空間等種種因素而有過不舒服的經驗，美國一隻3歲法鬥達希（Darcy），當地時間週四與主人從佛羅里達飛往馬薩諸塞州時，突然在籠內焦躁不安，不停喘氣。

女主人伯特（Michele Burt）當時將牠從籠內抱出來，試圖安撫，旦發現愛犬的舌頭居然開始發紫，讓她十分驚慌。

當時組人員走過來，請伯特將寵物放回籠內比較安全，伯特連忙解釋愛犬的狀況，當時空服員史賓賽（Renaud Spencer）和亞瑟（Diane Asher）立刻準備氧氣罩套住達希的鼻口，幾分鐘過後，達希明顯好轉，一直到飛機降落都安然無恙。

最後伯特寫信感謝捷藍航空拯救她愛犬的性命，並表示達希目前一切都好，下次帶牠上機前，會先詢問獸醫的評估。

不少網友知道這故事，紛紛留言：「這故事好棒！」、「不得不說，很多航空公司根本不管小動物死活，捷藍真的做得不錯」、「決定了以後都搭捷藍」、「還好狗狗沒事！機組人員真的很棒欸」。