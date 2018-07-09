誇張！車站站長喝醉睡著 印度多輛列車無法離站

印度北方邦穆沙普（Murshadpur）火車站，站長辛格（Deep Singh）喝醉酒呼呼大睡，導致多輛長途列車無法離站。印度長途火車示意圖。（路透）

2018-07-09 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕太扯了！印度北方邦穆沙普（Murshadpur）火車站，日前因為號誌遲遲沒有亮綠燈導致多輛列車無法離站，鐵路官員百般聯絡不到站長，連忙趕赴現場了解狀況，孰料一打開車站辦公室，就看到站長辛格（Deep Singh）喝醉酒正在呼呼大睡。

據《BBC》報導，辛格在事發時應該要執勤，卻在站長室裡直接睡著，在他的床鋪下方還有空酒瓶。鐵路官員透露，辛格喝得很醉幾乎無法走路，事後體檢顯示他的血液中含有高濃度的酒精，鐵路單位對此相當震怒，痛斥這是非常嚴重的問題，會徹底調查此事。

穆沙普火車站消息人士指出，由於車站燈號沒亮綠燈，許多長途火車不得不停下來等候。在印度每天都有大量的火車班次，超過2200萬印度人藉由9000輛列車通勤。

這種在其他國家不尋常的事在印度卻很常見，今年4月奧里薩邦有鐵路員工在一列火車上卸下22個車廂，還讓其倒退噜11公里之遠，最後遭到停職。去年11月，一群農民坐上火車後補眠，醒來時發現火車已在錯誤方向上開了160公里。

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