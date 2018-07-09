AI攏係假？美國科技業遭踢爆用人類假扮人工智慧

現在有越來越多企業致力於AI開發，還有不少公司更已經讓AI投入內部運作。（歐新社）

2018-07-09 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕現在有越來越多企業致力於AI（人工智慧）開發，還有不少公司更已經讓AI投入內部運作。不過其實有不少公司都遭踢爆，雖然打著AI的口號，但其實只是讓人類員工假冒人工智慧。

綜合報導指出，《華爾街日報》（Wall Street Journal）爆料，加州聖荷西一間新創公司「Edison Software」承諾要為消費者提供「智慧回覆」功能，也就是基於用戶原有郵件內容，透過演算法提出建議。但由於該公司的訓練演算法資料不足，導致演算法表現不佳，公司於是讓AI工程師直接大量閱讀用戶郵件，然後修改演算法所提出的回覆。

其實一直以來都有科技公司遭揭露，表面上打著人工智慧的口號，私底下卻是讓人類員工假裝AI、完成工作。2008年一間名為「Spinvox」的公司就遭踢爆，雖然標榜可以用機器和技術辨識語音留言，然後將訊息轉錄成文字，但其實公司就只是找人聽留言，再打成文字而已。

還有一家提供業務支出管理服務的公司 Expensify在2017年承認，他們雖然一直聲稱公司有「智慧掃描技術」（smartscan technology），但其實只是聘人類員工來幫忙辨識、轉錄收據內容。