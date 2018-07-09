奇蹟！遭土石流掩埋受困27小時 日本1家4口全數救出

日本暴雨災情傳出奇蹟，廣島縣一家四口被土石流掩埋受困，27小時後全數獲救。圖為廣島縣民宅受損狀況。（歐新社）

2018-07-09 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本廣島縣因暴雨發生多起土石流，東廣島市安藝津町47歲的殿畠義將和爸爸、祖母、弟弟4人，在住宅遭山體滑坡掩埋後最久受困27小時，如今全數平安救出。

據《朝日新聞》報導，殿畠義將獲救後，回憶6日晚間他吃完飯後，就在2樓看老電影《侏羅紀公園3》放鬆身心，71歲的爸爸殿畠英志，則在1樓房間內用收音機聽日本職棒廣島東洋鯉魚的比賽轉播。

93歲的祖母久美子則已經就寢，不過她之前都是睡在靠山那一側的房間，當天因為下大雨所以移到靠近山溝的臥室裡睡覺。45歲的弟弟殿畠政治，在1樓房間內躺著玩手機；65歲的母親則在主屋旁的儲藏室內準備入睡。

殿畠義將說，在6日晚上9時許，土石流突然沖入屋內，天花板整個掉下來往他逼近，由於燈光熄滅所以看不到任何東西，直到利用手機微光後才發現天花板就緊緊貼著他上面，和地板之間只剩下30公分的空隙，而他就夾在裡面。事後回想，原來是他放在家裡很愛玩的2台老虎機成功卡住了天花板。

殿畠義將表示，隨後他聽到弟弟大喊「還好嗎？」、「我背好痛」，接著也知道父親還活著，縫隙中傳來祖母的抱怨聲「我好想上廁所」。到了6日晚間10時56分，殿畠義將手機接到消防員的來電，他告訴消防單位自己和爸爸、祖母、弟弟的情形，之後消防人員又陸續來電，幸好手機之前有充電，所以沒有電力的問題。

7日凌晨2時左右，殿畠義將發現自己可以稍微移動一下，勉強取得被子蓋著，在雨水不停落下時睡著了。7日早上7時許，聽到父親說著「再等等、再等等，救援就來了」，原本抱怨背痛的弟弟則開始喊著腳被擠壓得好痛，但沒有聽到祖母的聲音，讓殿畠義將感到相當不安，覺得祖母可能已經走了。

7日上午11時左右，殿畠義將從瓦礫中看到消防員的臉，在被困14小時後，他成功被救出，雖然心裡想著家裡還有3個人，但救護車已先將他送醫治療。至於母親美智子，則是因為土石流來襲時在主屋外的儲藏室內，所以平安無事沒有受困。

殿畠義將送醫後，7日晚間現場開始下起大雨，自衛隊派出15人前來協助，並掌握困在屋內的3人情形，告訴守在一旁的母親美智子「3人都有意識」，美智子當場落淚，哽咽地說「這是奇蹟，謝謝你們」，旁邊守候的20多名附近居民也歡呼起來。

接著，父親英治7日晚間10時05分救出，祖母晚間11時25分脫困，受困最久的弟弟殿畠政治則在8日凌晨0時35分救出，足足被埋27小時。

殿畠義將身體只有受到輕微劃傷，8日在避難所向《朝日新聞》訴說了受困過程，其他3人則在醫院接受治療。