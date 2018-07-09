跳舞會被捕還判鞭刑！伊朗人怒：兒童性侵犯反而沒事

伊朗女性不能在公共場合和異性跳舞，過去曾有6名年輕人因為發布跳舞影片，被處以1年有期徒刑和91下鞭刑，還好都有緩刑。（歐新社）

2018-07-09 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗政府對女性有嚴格規定，不僅限制服裝穿著，也禁止她們在公共場合和異性跳舞，除非是和直系親屬，過去就有6名年輕人因為發布在首都德黑蘭街頭和屋頂跳舞的影片，被判1年有期徒刑和91下鞭刑，幸好都有緩刑。有伊朗人不滿地說，兒童性侵犯反而都沒事。

據《BBC》報導，除了知名的鞭刑案之外，去年8月有4男2女一起跳尊巴舞（Zumba），最後統統遭到逮捕。今年4月伊朗第2大城市馬什哈德1間購物中心內，男男女女一起開心跳舞，影片散播出去後惹怒保守派人士，馬什哈德當地宗教部門的官員因此被捕。

最近幾個星期以來，又有好幾個舞者被警察帶走，伊朗網路上開始出現抵抗聲浪，有不少女孩上傳自己沒戴頭巾在家裡跳舞的影片，1名少女在推特上表示，她就是要跳舞，以便讓當局知道他們不能透過逮捕等手段，奪走大家的幸福和希望。

有伊朗部落客對此感嘆，17、18歲的女孩跳出幸福和美好，結果被當成傳播猥褻物被捕，但兒童性侵犯反而是自由的，這放到全世界任何地方來看都是難以置信的。