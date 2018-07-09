又驅趕「低端人口」！ 中國北京強拆工廠逼走外來人口

北京市去年底驅趕市內低收入、低學歷、移工等「低端人口」，現在又強拆工廠逼走不少外來工人。（路透）

2018-07-09 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕外來人口又被驅趕了！中國北京市的大興、順義兩區，最近又傳出有警察前往外來人口聚集區，查封房屋及工廠，不少工廠不敢開工，不少工人因此無事可做。

《美國之音》指出，北京市去年實施清理整頓運動，在冬天大舉驅逐外來人口，引起各界批評，這個行動表面上已沉寂許久，但最近又傳出捲土重來，不少外來的農民、工人和服裝業者都表示反彈。

北京市南、北遠郊的大興、順義兩區有不少外來人口，當地現已被四處張貼要求租戶搬離、屋主整改的官方通告，也有不少服裝廠已被拆除，裸露的土地則覆蓋綠色防塵網。

報導指出，目前僅剩一些工人還有工作機會，有工人透露，警察在交通要道設崗哨清查，只要是載布料的車輛，車上的布料一律沒收。現在還能留在當地的工人表示，現在只能「勉強維持生存，等待機會」。

另外，也有一名當地工作坊老闆說，「人家需要你的時候，你就是高端人才，不需要你就低端，只能這麼解釋。我感覺北京真是太不人性化了。」他感嘆，「我們辛辛苦苦在北京創業，剛剛賺一點，能解決溫飽問題的時候，說我們低端產業，你們回家吧，太不公平。」